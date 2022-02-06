Володин призвал решить проблемы с мошенническими схемами продажи автомобилей

Володин предложил защитить покупателей автомобилей от мошенников. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вячеслав Володин призвал разобраться с мошенническими схемами при продаже автомобилей. В частности, спикер обратил внимание на ситуации, когда выставленная на продажу машина находится под обременением. Если такой автомобиль будет продан, а бывший владелец перестанет выплачивать долг, у нового владельца машину могут забрать.

Володин отметил, что поступает много жалоб от людей, которые стали жертвами такой схемы.

«Важно защитить добросовестных покупателей от возможного мошенничества, когда они могут остаться и без денег, и без имущества», - написал он в своем Telegram.

Володин напомнил, что у россиян, желающих приобрести недвижимость, появилась возможность при помощи выписки из ЕГРН проверить, не является ли жилье аварийным. Спикер предложил усовершенствовать взаимодействие между ГИБДД и Федеральной нотариальной палатой, внеся изменения в федеральное законодательство, чтобы покупатель мог при регистрации авто проверить его по аналогии с тем, как это сделано с Росреестром при совершении сделок с недвижимостью.

«Сегодня установлен добровольный, а не обязательный для банков порядок регистрации обременения на автомобиль в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества в Единой информационной системе нотариата. Такие сведения в ПТС не вносятся, в органы ГИБДД не передаются. Это не позволяет проверить автомобиль при его регистрации. А значит, покупатель не всегда может знать, что приобретает имущество, которое у него могут забрать, не вернув денег», - отметил Володин.

О том, как проверить квартиру перед покупкой и не стать жертвой мошенников, читайте здесь на kp.ru.