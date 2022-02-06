Скрывавшегося в Киеве блогера Нарымбаева задержали в аэропорту Алма-Аты

Ермек Нарымбаев помещен в СИЗО Фото: REUTERS

Блогер и активист Ермек Нарымбаев, осужденный в Казахстане по делу о "разжигании социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни", вернулся в Казахстан, где тут же был задержан и водворен в следственный изолятор. Об этом сообщает прокуратура республики.

По данным ведомства, находящегося в розыске и скрывавшегося на Украине блогера задержали в аэропорту Алма-Аты.

"Прокуратура Алматы сообщает, что Нарымбаев Е.Е., 1970 года рождения, задержан сотрудниками департамента полиции на транспорте в международном аэропорту Алматы после прилета из города Киев", - говорится в сообщении ведомства.

Примечательно, что Нарымбаев сам анонсировал возвращение на родину, объяснив это желанием "выстроить диалог с властями".

Напомним, уголовное дело против Нарымбаева суд рассмотрел в 2016 году Изначально суд приговорил блогера к трем годам лишения свободы, но затем смягчил наказание, заменив его на ограничение свободы сроком на три года. Активист в нарушение условий наказания сбежал на Украину.