Синоптик Тишковец пообещал идеальную зимнюю погоду в Москве 6 февраля 2022

В воскресенье москвичи будут радоваться идеальной зимней погоде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москву пришла идеальная зима. По крайней мере, таковой она будет все воскресенье 6 февраля. Об этом в социальных сетях рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Погода будет сегодня для зимы идеальная. Ситуация в атмосфере обусловится ложбиной Североатлантического циклона, в которой проляжет так называемый атмосферный фронт окклюзии по типу тёплого», - сказал Тишковец.

Синоптик призвал москвичей не обращать внимания на легкий утренний девятиградусный морозец. Он пообещал, что днем холод отступит, а к вечеру потеплеет еще больше. В течение дня на столицу посыплется легкий снежок, на москвичей подует юго-западный ветер, а вот солнце из-за туч так и не выглянет.

«Москвичей и жителей области ждет преимущественно пасмурная погода, с небольшим снегопадом, ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Днем в Москве будет минус 3-5, в Подмосковье минус 2-7. А к вечеру ещё потеплеет на градус-другой», - рассказал Тишковец об идеальном зимнем воскресенье.

Ранее Тишковец назвал глобальное потепление главной аферой века. Почему, читайте здесь на kp.ru.