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Политика6 февраля 2022 9:13

Французы заявили, что Макрону уже поздно налаживать отношения с Россией

Читатели Le Figaro усомнились в успехе переговоров Макрона и Путина
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (16)Комментарии (16)(16)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Фото: REUTERS

Читатели французской газеты Le Figaro оставили множество комментариев под сообщением о предстоящих переговорах президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона.

В частности, они усомнились, что главе французского государства удастся наладить отношения с Россией.

"У него было пять лет, чтобы наладить отношения с Россией, однако теперь уже поздно", - написал пользователь с никнеймом Xophe.

В качестве еще одного аргумента в пользу такой версии французы привели тот факт, что "перед переговорами с Путиным Макрон отправился получать указания от НАТО".

Часть комментаторов также и вовсе выразила мнение, что Франция как член Североатлантического альянса не должна вмешиваться в переговоры России и НАТО.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил дату переговоров Владимира Путина с Эммануэлем Макроном. Они запланированы на 7 февраля 2022 года.

Напомним, Макрон подчеркнул, что в Европе "не будет стабильности и порядка, если у европейских стран не будет возможности себя защитить и не будет возможности найти совместное решение с соседями, в том числе с Россией".

По словам Макрона, для него приоритет "по украинскому вопросу и в диалоге с Россией" – это "деэскалация, нахождение политического решения по выходу из кризиса", преодолеть который можно только если "продвигаться вперед на основе Минских договоренностей".