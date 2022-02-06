Бастрыкин поручил криминалистам СК приступить к поискам пропавшего экс-замминистра Ялунина

Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного Комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил криминалистам центрального аппарата ведомства приступить к поискам пропавшего бывшего заместителя министра юстиции РФ Владимира Ялунина. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Решение связано с тем, что на вооружении ведомства имеется высокотехнологичная техника для поиска пропавших людей.

"В ночь с 5 на 6 февраля в следственные органы поступила информация о том, что во время управления квадроциклом и перемещения по замёрзшей реке в Одинцовском районе местный житель вместе с транспортным средством ушёл под лёд, - говорится в сообщении ведомства. - По имеющимся данным пропавшим является бывший заместитель министра юстиции России Владимир Ялунин".

Следственные органы по данному факту проводят доследственную проверку.

Как ранее писал сайт kp.ru, со дна реки в месте полыньи достали квадроцикл. Предположительно, именно на нем бывший замминистра провалился под лед. Высока вероятность, что он погиб в ледяной воде.

Напомним, Владимир Ялунин занимал должность замминистра юстиции России в период с 15 декабря 2004 по 11 августа 2006 года. Также он являлся советником генпрокурора РФ и работал в аппарате Счетной палаты.