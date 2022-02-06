Гинцбург ожидает, что вакцинацию детей от 6 месяцев проведут интраназальным препаратом

Детей до шести лет, предположительно, будут вакцинировать назальным препаратом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от шести месяцев до шести лет проведут интерназальным препаратом, который в настоящее время проходит клинические испытания.

"Дети с шести месяцев до шести лет: не исключаем, что это будет интраназальная вакцина", - заявил Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".

По словам ученого, исследования назальной формы вакцины планируют завершить в течение 2,5-3 месяцев.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко 2 февраля на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил, что вакцинация подростков от коронавирусной инфекции идет во всех регионах России. По его словам, от ковида уже привиты без малого 17 тысяч подростков.