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Здоровье6 февраля 2022 10:48

Гинцбург ожидает, что вакцинацию детей от 6 месяцев проведут интраназальным препаратом

Клинические испытания назальной вакцины планируют завершить в течение трех месяцев
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Детей до шести лет, предположительно, будут вакцинировать назальным препаратом

Детей до шести лет, предположительно, будут вакцинировать назальным препаратом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от шести месяцев до шести лет проведут интерназальным препаратом, который в настоящее время проходит клинические испытания.

"Дети с шести месяцев до шести лет: не исключаем, что это будет интраназальная вакцина", - заявил Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".

По словам ученого, исследования назальной формы вакцины планируют завершить в течение 2,5-3 месяцев.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко 2 февраля на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил, что вакцинация подростков от коронавирусной инфекции идет во всех регионах России. По его словам, от ковида уже привиты без малого 17 тысяч подростков.