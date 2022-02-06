Видео извержения вулкана Эбеко на Курилах появилось в соцсетях

Момент пробуждения попал на запись Фото: Кадр видео

Жительница Курильских островов на своей странице в Instagram опубликовала видео извержения вулкана Эбеко на острове Парамушир в воскресенье, 6 февраля 2022 года.

"У нас отличные новости: вулкан Эбеко опять начал запускать ракеты, - написала Елена. - Так что, если кто не успел увидеть извержение прошлым летом, у вас есть шанс ещё застать это завораживающее зрелище".

Как ранее писал сайт kp.ru, в мае 2021 года пепловый шлейф от вулкана Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды распространился в северо-западном направлении на расстояние до 5 км. Высота пеплового выброса составила 1,8 км.

Напомним, Вулкан Эбеко 1156 метров в высоту. Он находится в семи километрах Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Последний раз вулкан извергался в 2012 году. Затем ушел на покой до октября 2016-го. Лавовое извержение Эбеко, по мнению специалистов, маловероятно - исполина относят к древним затухающим вулканам.