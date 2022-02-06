НАТО рассматривает возможность строительства газопровода от Испании до Германии

Из-за того, что США подталкивают Германию к блокированию "Северного потока-2", НАТО рассматривает возобновление заблокированного ранее проекта газопровода между Испанией и Францией. Фото: REUTERS

НАТО рассматривает возможность строительства газопровода между испанским регионом Каталония и Францией. Речь идет о проекте Midcat. Несколько лет назад такой проект рассматривался, но был заблокирован регулирующими органами Испании и Франции. Теперь страны альянса предполагают вернуться к нему, чтобы снизить зависимость Центральной Европы от российского газа. Об этом в воскресенье 6 февраля сообщает испанское издание la Vanguardia со ссылкой на осведомленные правительственные источники.

Три года назад Midcat сочли нерентабельным в свете предполагаемого перехода Европы на возобновляемые «зеленые» источники энергии. Сейчас вопрос о возможном перезапуске проекта «на рабочих столах стран НАТО», информирует издание. В частности, la Vanguardia отмечает высокую заинтересованность в проекте Midcat Германии, которой «необходимы альтернативные источники поставок» в условиях, когда «США настойчиво давят, чтобы Берлин включил приостановку на неопределенный срок газопровода "Северный поток – 2».

Ранее бывший вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что «Северный поток – 2» могут закрыть при выгодном предложении США. Подробности здесь на kp.ru.

Также сообщалось, что Еврокомиссия классифицировала атомную и газовую энергетику как «зеленую».