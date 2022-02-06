Путин стал самой упоминаемой в контексте Олимпийский игр персоной в русскоязычных СМИ

Путин стал самой упоминаемой в связи с Олимпийскими играми персоной в русскоязычных СМИ. Фото: REUTERS

Два президента вошли в ТОП-10 самых упоминаемых в русскоязычных СМИ в контексте зимних Олимпийских игр персон. Об этом пишет РИА Новости.

Владимир Путин возглавил рейтинг, обогнав даже участвующих в Олимпиаде спортсменов. За сутки русскоязычные соцмедиа упомянули его 19,041 раз. Большинство упоминаний связаны с поздравлением, которое Путин отправил лыжнику Большунову, занявшему первое место в скиатлоне. Еще один государственный лидер, вошедший в топ - президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, он на девятом месте.

Александр Большунов, который победил в скиатлоне после жесткого падения на старте, на втором месте в топе. Его упомянули 17,460 раз за сутки. Серебряный призер в скиатлоне Денис Спицов набрал 8,858 упоминаний.

В рейтинг вошли победительница в короткой программе командного турнира российская фигуристка Камила Валиева, серебряная медалистка в скиатлоне Наталья Непряева, биатлонисты Александр Логинов, Кристина Резцова, Эдуард Латыпов и Ульяна Нигматуллина.

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