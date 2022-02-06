Британские ученые назвали шесть кожных признаков «омикрона»

Медики рассказали о шести проявлениях "омикрона" на коже. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Британские ученые из ZOE COVID Study составили список кожных проявлений «омикрона», которые могут сохраняться долгое время. Об этом рассказывает Daily Express.

Издание сообщает, что наиболее часто у пациентов наблюдаются «ковидные пальцы», причем не только у тех, кто инфицирован «омикроном», но и у тех, кто заразился другими штаммами COVID-19. При этом состоянии изменяется кожа на пальцах ног человека. Она становится красной, фиолетовой или приобретает синий оттенок. Иногда пальцы ног покрываются сыпью или волдырями и начинают зудеть.

Следующие симптомы – воспаления и трещины на коже губ. Также на шее или на груди могут возникнуть сухие розоватые пятна, похожие на экзему. Кожа в этих местах сильно чешется. Такая «экзема», как правило, держится очень долго, отмечают эксперты.

«Омикрон» может проявляться сыпью, характерной для потницы или крапивницы, которая может оставаться на коже до нескольких недель. Еще одна неприятность, на которую жалуются больные «омикроном» - выпуклые красные и пурпурные пятна на коже. Они похожи на последствия обморожения.

Ранее сообщалось, что американские ученые выяснили, что большая часть побочных эффектов антиковидных прививок - результат самовнушения. Участники клинических исследований, которые получили вместо вакцины плацебо, жаловались на повышение температуры, слабость и головную боли. Подробности здесь на kp.ru.