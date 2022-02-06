Умер создатель Медвежьего театра Владимир Дерябкин

Умер заслуженный артист России Владимир Дерябкин. Фото: ХАНОВ Тимур.

В Санкт-Петербурге умер заслуженный артист России Владимир Дерябкин. Он скончался на 73-м году жизни. О смерти известного клоуна и дрессировщика сообщила в социальных сетях его подруга Елена Романова.

«Сегодня не стало моего большого и талантливого друга Владимира Дерябкина-старшего», - написала она в воскресенье 6 февраля.

Владимир Дерябкин родился в Ростовской области. С 16 лет он работал в ленинградском Цирке на Фонтанке, вначале конюхом, а потом клоуном. В цирке Владимир Дерябкин-старший работал до 1998 года. Он известен как создатель Медвежьего театра миниатюр и Музея граммофонов и фонографов. Музей стал не только единственным в России, но и самым крупным собранием в мире.

В 2016 году «Комсомолка» побывала в музее граммофонов Владимира Дерябкина в Санкт-Петербурге. Тогда в коллекции музея было более 300 экспонатов. Почитать о самых удивительных граммофонах России и посмотреть фото можно здесь на kp.ru.