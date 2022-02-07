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Общество6 февраля 2022 23:18

Western Union прекратит осуществлять переводы внутри России с 1 апреля

РБК: Western Union прекратит осуществлять переводы внутри России с 1 апреля
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Международные переводы будут осуществляться в штатном режиме

Международные переводы будут осуществляться в штатном режиме

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 1 апреля 2022 года система денежных переводов Western Union перестанет осуществлять денежные переводы внутри России, однако возможность отправить перевод за границу останется. Об этом говорится в письме, которое компания разослала банкам-партнерам. Отмечается, что такое решение было принято из-за низкой востребованности внутрироссийских переводов с помощью системы Western Union.

«Компания фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов и продолжает развивать многоканальную платформу, которая позволяет партнерам Western Union быстро и с соблюдением всех нормативных требований запустить переводы за рубеж для своих клиентов», - приводит текст сообщения РБК.

Как уточняется в письме, отправить перевод Western Union внутри России будет невозможно уже с 31 марта, а на следующий день, 1 апреля, пользователи не смогут получить выплату или возврат, однако если перевод был оформлен до 31 марта, и адресат его не получил, отправитель сможет вернуть свои деньги в ближайшем отделении «Почты России».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Всемирный банк (ВБ) сообщил, что денежные переводы из России остаются самыми дешевыми в мире, их стоимость снизилась с 2,1% до одного процента.