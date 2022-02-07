Сборная России победила в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине

Российские спортсмены победили в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Фото: REUTERS

Российские спортсмены одержали победу в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщил «КП-Спорт».

По итогам турнира российская команда набрала 74 балла. Второе место заняла сборная Соединенных Штатов Америки — 65 очков. Тройку лидеров замкнули японцы — 63 балла.

Напомним, в соревнованиях по лыжному фристайлу сборная России на Олимпиаде-2022 в Пекине получила неожиданную медаль. Анастасия Смирнова выиграла бронзовую медаль в могуле. Первое место в этом виде досталось австралийке Джакаре Антони — она получила за свое выступление 83,09 балла. Серебро ушло Джаелин Кауф из США — 80,28. У нашей Насти Смирновой — третье место с суммой в 77,72 балла. Она всего на 0,36 балла обошла Перрине Лаффонт из Франции, выхватив из рук соперницы бронзовую награду.