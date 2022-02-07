Постпред Китая в ООН заявил о военных преступлениях и геноциде коренного населения США

Китайский постпред в ООН заявил о военных преступлениях и геноциде коренного населения США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь указал на военные преступления и геноцид коренного населения в Соединенных Штатах Америки.

Так он отреагировал на слова американского постпреда Линды Томас-Гринфилд, заявившей о геноциде уйгурского меньшинства в Китае, а также коснувшейся проблемы Тайваня.

Чжан Цзюнь назвал обвинения беспочвенными и добавил, что «неоднократная ложь США о «геноциде» в Синьцзяне уже опровергнута фактами». По его словам, в этом регионе люди разных национальностей живут «мирной, гармоничной и счастливой жизнью». Касаясь темы Тайваня, Цзюнь призвал США не вмешиваться во внутренние дела Китая.

- США должны прекратить поощрять и поддерживать силы «независимости Тайваня», они должны следовать истинной политике единого Китая... В противном случае игра в тайваньский вопрос приведет лишь к ожогам, — сказал он.

Напомним, Соединенные Штаты и мировое сообщество считают, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным должен побудить РФ к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины. Об этом заявил высокопоставленный представитель госдепартамента США. Также, комментируя тему совместного заявления лидеров РФ и Китая, представитель американской стороны рассказал, что данный факт подчеркивает курс двух стран на дальнейшее сближение.