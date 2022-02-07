Япония выразила протест из-за ракетных учений России в районе Курил

Японское правительство выразило протест из-за ракетных учений России в районе Курил Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно сообщил, что японский кабмин выразил протест из-за предстоящих ракетных учений России в районе Курильских островов.

Ранее появилась информация, что Япония получила уведомление от России о грядущих ракетных учениях в районе южной части Курильских островов. Маневры будут проходить с 7 февраля 2022 года. Как уточнила газета Sankei со ссылкой на источники в японском правительстве учения пройдут в зоне к востоку от Хоккайдо, включающей Курилы и пролив Лаперуза. Маневры будут проходить в течение февраля, с перерывами.

- В связи с этим по дипломатическим каналам нами был заявлен России протест. Усиление военного присутствия России на северных территориях (так в Японии называют южные острова Курильской гряды) неприемлемо и противоречит позиции правительства (по территориям), — сказал Мацуно в ходе пресс-конференции.

Напомним, Япония оспаривает территориальную принадлежность четырех островов Курильской гряды (Хабомаи, Кунашир, Итуруп и Шикотан), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. На сегодняшний день мирного договора между Токио и Москвой не существует, и японская сторона время от времени поднимает вопрос о принадлежности остовов.