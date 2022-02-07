В МИД России сообщили о "подвижках" на переговорах по ядерной сделке с Ираном в Вене Фото: REUTERS

В процессе переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) обозначились подвижки. Стороны не разрабатывают "страховочные" сценарии на случай провала, сказал в интервью РИА Новости глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Это имеет принципиальное значение, что у участников венского процесса - общая цель, и они сосредоточенно работают на достижение позитивного результата. Подвижки имеются, несмотря на информатаки различных противников "ядерной сделки" и волнение в СМИ", - сказал Ермаков.

Он отметил, что целью переговоров в Вене является полное восстановление СВПД на тех условиях на согласованных в 2015-м году условиях.

Напомним, в Вене сейчас проходят переговоры, направленные на возобновление СВПД и отмену американский санкций. Восьмой раунд начался 27 декабря, 28 января участники решили передохнуть для консультаций со столицами. Планируется, что переговоры возобновятся на текущей неделе.

Как ранее писал kp.ru, в США ожидают, что Иран продолжит соблюдать СВПД. Американские власти считают, что это для Тегерана будет выгоднее, чем отказаться от сделки.