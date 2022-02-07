В МИД России заявили о "неотложности" вопроса предоставления гарантий безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вопрос о предоставлении правовых гарантий безопасности России стал неотложным. К настоящему времени накоплена "критическая" масса проблем, сказал в интервью РИА Новости глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Вопрос касаемо предоставления России правовых гарантий безопасности, вследствие накопленной в отношениях России и Запада "критической массы" проблем, стал настолько неотложным, что даже отодвинул сейчас на второй план некоторые другие важные аспекты стратегической повестки дня", - отметил Ермаков.

Также глава департамента российского внешнеполитического ведомства добавил, что самые главные требования к США и НАТО в рамках диалога по гарантиям безопасности - это недопустимость будущего расширения Североатлантического альянса и возврат конфигурации его сил и средств к ситуации, которая была в 1997-м году.

Как ранее сообщал kp.ru, в декабре прошлого года представители США и России обсудили гарантии безопасности в свете активности НАТО. Стороны обсудили проблематику гарантий безопасности в свете регулярных попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую обстановку в Европе.