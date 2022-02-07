Western Union оставит для России только международные переводы с 1 апреля 2022

Western Union оставит для России только международные переводы с 1 апреля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В компании Western Union подтвердили, что с 1 апреля будут проводить в России только международные переводы.

Эту новость прокомментировал в интервью радио Sputnik глава Совета Ассоциации "Электронные деньги и денежные переводы" Виктор Достов. По мнению эксперта, тот факт, что в России Western Union больше не работает, никто не заметит.

"Я думаю, что почти никто не заметит случившегося. Western Union, вероятно, занимал определенную нишу, но она была несущественной. Намного большую нишу на отечественном рынке занимают платежный сервис "Золотая корона" и переводы с карту на карту посредством системы быстрых платежей (СБП от Банка России, – прим. ред.) или сервисы "Сбербанка", а также другие системы", – пояснил Виктор Достов.

Как ранее писал kp.ru, с 1 апреля этого года система денежных переводов Western Union закроет сервис денежных переводов внутри России. При этом возможность отправки перевода за рубеж сохранится. Это решение в компании приняли из-за небольшой востребованности внутрироссийских переводов при помощи услуги Western Union.