Глава Амурской области Василий Орлов поручил взять под контроль строительство водозаборов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

В Амурской области реализуется региональный проект «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Амурской области Василий Орлов поручил взять под особый контроль строительство объектов, обеспечивающих население чистой питьевой водой. В этом году в регионе начнется строительство двух водозаборов – в селе Ивановка и городе Завитинске. Еще один объект – Перский водозабор в городе Свободный практически готов. Водозаборы строятся в рамках регионального проекта «Чистая вода», реализуемого как часть национального проекта «Жилье и городская среда». В этом году на работы по проекту выделяется более 500 миллионов рублей.

- Объекты, обеспечивающие население качественной водой, крайне важны для жителей, поэтому все работы по ним мы должны завершить в максимально короткие сроки, - подчеркнул Василий Орлов.

К строительству водозабора в Завитинске специалисты приступят в марте этого года. Работы продлятся до июня 2023 года. По другому водозабору - в Ивановке - уже готова проектная документация. В ближайшее время начнется конкурс по выбору подрядчика для его строительства.

Еще один объект - Перский водозабор в Свободном практически готов. Сейчас строители завершают мелкие работы по благоустройству территории. Кроме того, в Свободном ведется бурение дополнительных водяных скважин, которые по плану должны быть закончены к сентябрю этого года. Работы идут с опережением графика, так что строители надеются сдать объект раньше намеченного срока. Сейчас готовность скважин составляет 63%.

Региональное министерство ЖКХ уже ведет разработку проектной документации для объектов, которые будут построены в 2023-2024 годы. В ближайшие два года артезианские водозаборы появятся в селах Екатеринославке и Константиновке.

Губернатор Василий Орлов дал поручение главе села и министру ЖКХ области взять на личный контроль контрактацию водозабора в Ивановке. Глава области подчеркнул, что важные для региона объекты, обеспечивающие жителей чистой водой, должны быть сданы как можно раньше.

- Федеральный Минстрой готов с опережением графика выделять Амурской области средства на строительство объектов водоснабжения в рамках национального проекта. Соответственно, чем быстрее мы получим проектную документацию, тем быстрее сможем начать торги и в конечном итоге раньше сдадим эти объекты, - отметил Василий Орлов.