Захарова связала публикации СМИ Запада о «вторжении» на Украину с подготовкой реальной провокации

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что публикации западных СМИ о «вторжении» России на Украину свидетельствуют о подготовке реальной провокации.

Она привела в пример публикацию американского агентства Bloomberg, которое опубликовало заметку «Россия вторглась на Украину». Позже руководство издание сообщило, что это произошло случайно, а агентство готовится в различным сценариям развития событий.

По мнению Захаровой, это говорит о том, что у западных СМИ «все сценарии уже на столе».

- Все свидетельствует о том, что, видимо, идет подготовка части провокационных действий... Готовят явно почву для осуществления возможных провокаций, — сказала она в эфире Первого канала.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что шумиха вокруг псевдовторжения России США закладывает информационную основу под будущее военное освоение НАТО территории Украины. Он напомнил, что с подачи Штатов широкий резонанс 31 января на Совбезе ООН получила тема российского псевдовторжения в Украину. При этом заседание было созвано исключительно в качестве повода для проведения в очередной раз «антироссийского шоу».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы. А сами слухи о гипотетическом «вторжении» на Украину он назвал «пустым и безосновательным нагнетанием напряженности». При этом Песков не исключает провокаций для оправдания таких заявлений.