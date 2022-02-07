Путин не примет участие в Мюнхенской конференции

Президент России Владимир Путин/фото: POOL/ТАСС

Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности ни в каких форматах,рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У Путина нет в планах участия в Мюнхенской конференции. Ни в одном из форматов", – отметил представитель Кремля.

Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишинер выразил надежду, что президент России Владимир Путин все же станет участником мероприятия в удаленном режиме.

Напомним, в этом году конференция назначена на 18-20 февраля.

Как ранее писал kp.ru, президент США Джо Байден в ходе Мюнхенской конференции 2021 года, которая тоже проходила в формате онлайн, обвинил Россию в атаках на Запад. РФ, по его словам, атакует НАТО и преследует целью ослабление всего Запада и «европейского проекта».