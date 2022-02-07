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Общество7 февраля 2022 11:36

Песков заявил о необходимости разобраться в ситуации с увольнением учительницы из-за стихов Хармса

Эту информацию нужно "переподтвердить", считает он
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Дмитрий Песков. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Дмитрий Песков. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Информация об увольнении в Санкт-Петербурге педагога гимназии Серафимы Сапрыкиной за чтение ученикам стихов Даниила Хармса и Александра Введенского нуждается в проверке. Об этом сегодня, 7 февраля журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На просьбу дать комментарии по соответствующим публикациям, он отметил, что в этой ситуации, "действительно, следует разобраться".

"Сначала следует выяснить, так это было или нет. Сейчас так много неточной или просто лживой информации, что немедленно реагировать на нее - дело незавидное. Необходимо вначале все переподтверждать", – выразил свое мнение Песков.

Ранее питерская учительница Серафима Сапрыкина сообщила на своей страничке в соцсети, что в конце декабря прошлого года директор гимназии №168 Центрального района Санкт-Петербурга приказала ей уволиться за чтение учащимся 10 класса стихов Даниила Хармса и Александра Введенского.