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Политика7 февраля 2022 12:41

Лукашенко назвал условие для признания Крыма российским

Лукашенко признает Крым российским, если Путин попросит
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (13)Комментарии (13)(13)
Лукашенко признает Крым российским, если Путин попросит

Лукашенко признает Крым российским, если Путин попросит

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие, при котором признает Крым российским регионом, а также признает независимости Абхазии и Южной Осетии. По его словам, об этом должен попросить российский лидер Владимир Путин.

«Как только я пойму и президент [России] мне скажет, что в этом есть необходимость», - сказал глава республики в интервью «Соловьёв Live»,

При этом Лукашенко задался вопросом, существует ли вообще «жизненная необходимость» в признании регионов российскими, прокомментировав также свои слова о готовности признать Крым российским после того, как это сделает «последний российский олигарх».

«Я обратился не только к олигархам, но и кое-кому, к своим гражданам, чтобы они занялись заработавшими неправедные деньги и хотя бы в русле российской государственности поступили, признав этот Крым», - заявил он.

Напомним, Крым вернулся в состав России в результате референдума, который состоялся в марте 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение полуострова с РФ.