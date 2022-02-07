Лукашенко назвал условие для признания Крыма российским

Лукашенко признает Крым российским, если Путин попросит Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие, при котором признает Крым российским регионом, а также признает независимости Абхазии и Южной Осетии. По его словам, об этом должен попросить российский лидер Владимир Путин.

«Как только я пойму и президент [России] мне скажет, что в этом есть необходимость», - сказал глава республики в интервью «Соловьёв Live»,

При этом Лукашенко задался вопросом, существует ли вообще «жизненная необходимость» в признании регионов российскими, прокомментировав также свои слова о готовности признать Крым российским после того, как это сделает «последний российский олигарх».

«Я обратился не только к олигархам, но и кое-кому, к своим гражданам, чтобы они занялись заработавшими неправедные деньги и хотя бы в русле российской государственности поступили, признав этот Крым», - заявил он.

Напомним, Крым вернулся в состав России в результате референдума, который состоялся в марте 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение полуострова с РФ.