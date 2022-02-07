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Здоровье7 февраля 2022 12:52

Физическая нагрузка снижает риск заражения коронавирусом

Испанские ученые выяснили, что физическая нагрузка снижает риск заражения коронавирусом
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Физическая нагрузка снижает риск заражения коронавирусом

Физическая нагрузка снижает риск заражения коронавирусом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Физическая нагрузка способствует снижению риска заболевания новой коронавирусной инфекцией. К такому выводу пришли в испанской Университетской клинике Наварры, где провели соответствующие исследования.

Согласно представленным данным, речь идет о гормонах, которые вырабатываются во время физических упражнений.

«Гормоны, вырабатываемые ... во время физических упражнений, снижают возможность заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и осложнений в случае заболевания COVID-19, а также уменьшают воспаление и гибель клеток при инфекции», - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, по данным экспертов, люди с лишним весом более предрасположены к заражению COVID-19, так как имеют большее число рецепторов к вирусу в жировых отложениях, а их жировые клетки могут вырабатывать больше количество воспалительных молекул.

Напомним, накануне директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о недолговечности естественного иммунитета к коронавирусной инфекции против новых штаммов. Сославшись на результаты недавних исследований, специалист подчеркнув, что от новых вариантов COVID-19 защищают вакцинация и ревакцинация.