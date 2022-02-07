Китайская газета назвала причину навязывания США идеи войны на Украине Фото: REUTERS

США навязывают всем странам идею по поводу неизбежности войны на Украине для легитимизации расширения НАТО, а также, чтобы не дать Европе отдалиться от Вашингтона, отмечается в публикации китайской государственной газеты "Хуаньцю шибао".

Авторы статьи напомнили, что американский лидер Джо Байден недавно одобрил решение об отправке 3 тыс. военных в Восточную Европу. Первые подразделение из Соединенных Штатов уже прибыли на территорию Германии и Польши.

Как ранее писал kp.ru, США готовят Украину к партизанской войне против России. Как сообщал колумнист американского издания The Washington Post Дэвид Игнатиус, в администрации американского президента идет усиленное изучение вариантов партизанской войны украинцев и украинского «сопротивления» в том случае, если РФ свергнет украинское правительство или оккупирует существенную часть страны.