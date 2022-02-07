Оборот торговли между Россией и Украиной в 2021 году вырос на 22,8% Фото: REUTERS

Оборот торговли между Россией и Украиной в прошлом году вырос на 22,8% в годовом выражении, составив 12,284 млрд долларов. Соответствующие данные опубликованы на сайте Федерльной таможенной службы (ФТС) России.

Как передает ФТС, российские поставки в незалежную в минувшем году выросли на 28,8% и составили 8,13 млрд долларом, а украинские в Россию увеличились на 12,5% до 4,155 млрд долларов.

При этом за прошедший год украинская доля в общем обороте внешней торговли России в отчетном периоде упала с 1,8% до 1,6%.

Согласно данным, которые привела Гостаможслужба Украины, в 2021 году товарооборот между двумя странами вырос на 38,7% - с 7,28 млрд долларов до 10,09 млрд долларов. Импорт вырос на 45,9% - с 4,56 млрд долларов до 6,65 млрд долларов, а экспорт увеличился на 26,5%, с 2,71 млрд долларов до 3,44 млрд долларов.