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В мире7 февраля 2022 14:01

ЕС ведет с США переговоры об увеличении поставок газа в Европу

Данные переговоры ведутся и с другими поставщиками
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
ЕС ведет с США переговоры об увеличении поставок газа в Европу

ЕС ведет с США переговоры об увеличении поставок газа в Европу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз ведет переговоры с Соединенными Штатами, а также с другими странами по вопросу увеличения поставок газа в Европу. Такое заявление в понедельник, 7 февраля, сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы налаживаем партнерство с Соединенными Штатами в сфере энергетической безопасности, которое в первую очередь касается увеличения поставок сжиженного природного газа», - приводит слова главы Еврокомиссии агентство Reuters.

Фон дер Ляйен также сообщила, что переговоры по вопросу увеличения поставок газа в Европу ведутся и с другими поставщиками, такими как Норвегия.

Напомним, накануне верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что за год цены на газ в разных странах Евросоюза выросли в 6-10 раз, из-за чего начали расти цены и на электричество.