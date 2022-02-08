Более 70% россиян отмечают День святого Валентина ужином Фото: EAST NEWS

Основной способ для россиян, как отпраздновать День святого Валентина (14 февраля) — это поесть, а именно, поужинать (31%). Об этом говорят итоги опроса, проведенного компанией Delivery Club.

Причем большая часть респондентов (71%) отметила, что хотела бы заказать доставку готовой еды или отправиться на ужин в ресторан. При этом 52% россиян не прочь приготовить блюда дома и самостоятельно.

Самой популярной едой для 14 февраля оказались десерты и мороженое (27%). Кроме этого, россияне предпочитают в этот день роллы, салаты, морепродукты.

В целом, этот праздник отмечает большая часть жителей крупных городов (79%). При этом среди тех, кто этого не делает, 46% сказали, что хотели бы, чтобы их позвали отметить эту дату.

После еды самым популярным способом отметить День святого Валентина оказались подарки (25%) и цветы (8%).

Как ранее писал kp.ru, россияне в праздники стали употреблять меньше алкоголя. При этом жители страны стали есть больше сладких продуктов.