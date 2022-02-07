«Роскосмос» впервые показал антропоморфного робота для работы в открытом космосе Фото: Роскосмос.

Корпорация «Роскосмос» впервые показала антропоморфного робота нового поколения под названием «Теледроид», который предназначен для работ в открытом космосе. Фотографии и видео и 3D-модель робота выложены на сайте госкорпорации.

«Роскосмос» впервые показал антропоморфного робота для работы в открытом космосе Фото: Роскосмос.

Ранее говорилось о планах запустить «Теледроид» на Международную космическую станцию (МКС) в 2024 году. Эксперименты, которые собираются провести с этим роботом на станции, помогут получить задел для создания роботов, способных работать на Луне и окололунной орбите.

«Роскосмос» впервые показал антропоморфного робота для работы в открытом космосе Фото: Роскосмос.

«Теледроид» будет функционировать в режиме аватара, копируя движения оператора в специальном костюме, который находится на МКС или в Центре управления полетами. Некоторые типовые операции он будет способен выполнять самостоятельно.

«Роскосмос» впервые показал антропоморфного робота для работы в открытом космосе Фото: Роскосмос.

Как писал сайт kp.ru, ранее НПО «Андроидная техника» подписало контракт с Ракетно-космической корпорацией «Энергия» на создание робототехнического комплекса нового поколения, который будет предназначен для выхода в открытый космос. Первый опытный образец аппаратуры планировалось представить в феврале 2022 года.