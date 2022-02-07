Переговоры Путина и Макрона в Кремле завершились

Беседа проходила за пятиметровым круглым столом Фото: REUTERS

Переговоры президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Кремле завершились. Лидеры двух стран готовятся выйти к журналистам на пресс-конференцию по итогам своей встречи и рассказать, о чем им удалось договориться.

Беседа была долгой, она продолжалась около пяти часов. Напомним, как писал сайт kp.ru, переговоры по плану должны были начаться в 17:00, и президентский борт из Парижа прилетел во Внуково вовремя, однако лидер Пятой республики вышел из самолета ближе к шести часам вечера. Скорее всего, Макрон проводил последние консультации со своими советниками и помощниками, чтобы потом не перешептываться в Кремле. В итоге встреча началась на час позднее, чем планировалось.

Глава российского государства принял гостя из Франции за уже традиционным пятиметровым круглым столом, а сама беседа проходила без обычных в таких случаях переводчиков. Президенты обсуждали вопросы безопасности в Европе.