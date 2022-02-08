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Политика7 февраля 2022 21:25

Путин назвал переговоры с Макроном содержательными и полезными

Президент России отметил, что беседа прошла «в деловом ключе»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Беседа продолжалась около пяти часов

Беседа продолжалась около пяти часов

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин после встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном назвал прошедшие в Кремле переговоры содержательными и полезными, отметив, что они проходили «в деловом ключе».

«Сегодняшние наши переговоры с господином Макроном по традиции прошли в деловом ключе, были содержательными и полезными», - сказал глава российского государства журналистам на пресс-конференции по итогам встречи.

Напомним, как писал сайт kp.ru, беседа лидеров двух стран в понедельник, 7 февраля, продолжалась около пяти часов, а началась встреча на час позднее, чем планировалось.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин принял гостя из Франции за уже традиционным пятиметровым круглым столом, а сама беседа проходила без обычных в таких случаях переводчиков. Президенты обсуждали вопросы безопасности в Европе.