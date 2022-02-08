В России 8 февраля 2022 выявлено 165 643 случая заражения коронавирусом

Суточная заболеваемость коронавирусом в России снижается Фото: REUTERS

За минувшие сутки в России зарегистрировали снижение числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в сравнении с предыдущим днем. За 24 часа COVID-19 подтвердили у 165 643 человек. Такие данные во вторник, 8 февраля 2022 года, предоставил Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как передают в Оперштабе, наибольшее число заразившихся снова выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 12 902. Второе место по количеству заболевших занимает Санкт-Петербург с показателем 11 014. Тройку замыкает Московская область, где зафиксировали 8 486 инфицированных за сутки.

Согласно приведенным данным, заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявили в 84 регионах страны.

Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 698 летальных исходов, а полностью выздоровели 81 188 человек.

Таким образом, по состоянию на 8 февраля 2022 года общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране возросло до 13 147 666. Жертвой инфекции стал 336 721 человек, а выздоровело 10 706 142 пациента.

Как ранее писал сайт kp.ru, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев заявил, что пандемия коронавируса в России закончится, когда инфекцией переболеет 80% населения.