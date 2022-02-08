Военные учения с бронетехникой и ракетными комплексами начались на юге России

В каждом из учений задействуют порядка 400 военнослужащих Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Свыше 30 двусторонних ротных тактических учений с использованием бронетехники и ракетных комплексов стартовали в Южном военном округе (ЮВО). Об этом рассказал журналистам во вторник, 8 февраля, начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

По его словам, выполнение учебно-боевых задач осуществят на территории 15 общевойсковых полигонов, которые дислоцированы в Адыгее, Волгоградской области, Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Ставропольском крае и Чечне, а также на российских базах в Абхазии и Южной Осетии.

Активная фаза учений будет проведена в ночное время, что позволит совершенствовать навыки взаимодействия в условиях ограниченной видимости.

В каждом из учений планируют задействовать порядка 400 военнослужащих и около 80 единиц военной и специальной техники.

Как ранее писал сайт kp.ru, отряд десантных кораблей Северного и Балтийского флотов, куда вошли шесть больших десантных кораблей – "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец", "Оленегорский горняк", "Королев", "Минск" и "Калининград" закончил переход вокруг Европы и прибыл в восточную часть Средиземного моря в рамках учения ВМФ России.

Учение проводится под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Всего корабли преодолели расстояние в более чем 6 тысяч морских миль.