Президент Франции Макрон прибыл в Киев для встречи с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон
Фото: REUTERS
Президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Киев, где у него состоится встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил сегодня, 8 февраля посол Франции на Украине Этьен де Понсен в Twitter.
"Имею честь приветствовать в Киеве президента Марона, прибывшего на встречу с Зеленским. Впереди ждет очень насыщенный день. Добро пожаловать на Украину", - написал французский посол.
Также Этьен де Понсен сообщил, что на Украину прилетел глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он встретится с руководителем украинского внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой.
Как ранее сообщал kp.ru, в конце января этого года Путин и Макрон обсудили российские инициативы в сфере гарантий безопасности. Главы государств пришли к договоренности о продолжении диалога по всем вопросам безопасности в Европе.