Президент Франции Макрон прибыл в Киев для встречи с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Киев, где у него состоится встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил сегодня, 8 февраля посол Франции на Украине Этьен де Понсен в Twitter.

"Имею честь приветствовать в Киеве президента Марона, прибывшего на встречу с Зеленским. Впереди ждет очень насыщенный день. Добро пожаловать на Украину", - написал французский посол.

Также Этьен де Понсен сообщил, что на Украину прилетел глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он встретится с руководителем украинского внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой.

Как ранее сообщал kp.ru, в конце января этого года Путин и Макрон обсудили российские инициативы в сфере гарантий безопасности. Главы государств пришли к договоренности о продолжении диалога по всем вопросам безопасности в Европе.