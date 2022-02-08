Детей-диабетиков из Тюменской области обеспечат приборами непрерывного мониторинга глюкозы бесплатно

Более 100 миллионов рублей выделено из областного бюджета для обеспечения детей, страдающих сахарным диабетом, системами непрерывного мониторинга глюкозы. Распоряжение подписано губернатором Тюменской области Александром Моором по итогам очередного онлайн-заседания регионального правительства.

С просьбой об обеспечении детей-диабетиков системами непрерывного мониторинга глюкозы их родители обратились к Александру Моору во время прямой линии в конце декабря 2021 года. «Забота о здоровье детей – наша святая обязанность, решить этот вопрос надо максимально быстро, я беру его на свой личный контроль», – подчеркнул тогда губернатор.

«В обеспечении системами непрерывного мониторинга глюкозы различных типов нуждается 577 детей. При этом 180 из них уже получают инсулинотерапию с помощью помп, имеющих такие системы», – доложила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских. Расходные материалы к инсулиновым помпам предоставляются юным пациентам за счет федеральных средств. На 2022 год запланирована установка еще 110 помп.

Необходимо отметить, что все тюменские дети, страдающие сахарным диабетом, за счет бюджета Тюменской области уже обеспечиваются шприц-ручками и инсулиновыми иглами к ним, а также тест-полосками для определения содержания глюкозы в крови.