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Политика8 февраля 2022 10:15

В Совфеде поставили под вопрос членство Польши в ОБСЕ из-за военной помощи Украине

Об этом заявила сенатор от Крыма, член российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Ольга Ковитиди
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Сенатор от Крыма, член российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Ольга Ковитиди

Сенатор от Крыма, член российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Ольга Ковитиди

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Заявления Варшавы по поводу поставок вооружений Киеву и отправка ею туда военных дает основания поставить под вопрос как председательство Польши в ОБСЕ, так и само ее членство в этой организации. Об этом РИА Новости заявила сенатор от Крыма, член российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Ольга Ковитиди.

"Все это является основанием для обсуждения вопроса не только о недопустимости председательства Польши в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, но и возможности ее членства в ОБСЕ", – сказала сенатор.

Как ранее писал kp.ru, Польша в конце января этого года предложила Украине военно-техническую помощь. Речь шла о безвозмездной поддержке и касалась передачи Варшавой Киеву легких минометов, ПЗРК, беспилотников и боеприпасов. Кроме этого, намечались переговоры представителей двух стран по этому вопросу в ближайшее время.