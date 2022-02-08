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Политика8 февраля 2022 11:00

Песков назвал абсурдной формулировку о возможном требовании Кремля сменить лидера КПРФ

Пресс-секретарь напомнил, что у Кремля нет полномочий диктовать политическим партиям, кто должен избираться там лидером
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдной формулировку прогноза аналитиков "Агентства стратегических коммуникаций" о том, что Кремль может потребовать смены лидера партии КПРФ, которую на протяжении двух десятилетий возглавляет Геннадий Зюганов.

"Кремль не имеет таких полномочий, чтобы диктовать политическим партиям, кто должен избираться там лидером, - подчеркнул официальный представитель Кремля. - Поэтому постановка вопроса неверная и абсурдная".

Песков добавил, что КПРФ - это парламентская партия, имеющая крупную фракцию в Государственной думе России, в связи с чем говорить о каком-то "стабилизирующем или дестабилизирующем факторе" не совсем верно.

Напомним, "Агентство стратегических коммуникаций" озвучило прогноз, что российские власти якобы могут поставить вопрос об отставки Геннадия Зюганова.