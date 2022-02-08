В Казахстане опровергли информацию о переносе столицы из Нур-Султана в Костанай, фото: Лейли Кабди

Распространившаяся по соцсетям информация о переносе столицы Казахстана из Нур-Султана в город Костанай не соответствует реальности. Об этом сообщил сегодня, 8 февраля портал stopfake.kz, созданный при поддержке министерства информации и общественного развития республики в целях борьбы с недостоверными данными.

"По соцсетям распространяется информация о том, что президент Касым-Жомарт Токаев заявил о переносе столицы в Костанай. Это ложь", - подчеркивается на сайте.

Напомним, в 1997 году первый президент страны Нурсултан Назарбаев принял решение о переносе столицы из Алма-Аты в город Акмола, который в 1998 году был переименован в Астану. 23 марта 2019 года приказом Токаева Астана была переименована в Нур-Султан в честь Назарбаева.

Как ранее писал kp.ru, в год 30-летия Независимости Казахстана (2021-й) столице страны исполнилось 23 года. В Нур-Султане было торжественно открыто несколько памятников в честь знаменитых персон, оказавших большое влияние на судьбу нации.