В России ожидают спада заболеваемости "омикроном" на этой неделе

Огромную роль в спаде заболеваемости играют вакцинация и ревакцинация Фото: REUTERS

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) прогнозирует, что спад заболеваемости мутировавшим штаммом коронавируса "омикрон" в РФ начнется уже на этой неделе. Об этом kp.ru сообщил гендиректор фонда Кирилл Дмитриев.

"По оценкам РФПИ, Россия на этой неделе пройдет пик заболеваемости "омикроном", - уточнил Кирилл Дмитриев. - К концу февраля мы ожидаем значительного снижения новых случаев заболеваемости".

По его словам, России удалось справиться с новым штаммом лучше, чем большинству других стран благодаря использованию вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт".

"Российская вакцина показала самую высокую эффективность против новых мутаций коронавируса, что было еще раз подтверждено недавним независимым исследованием Национального института инфекционных заболеваний им. Спалланцани в Италии, которое показало, что "Спутник" демонстрирует значительно более высокую защиту против штамма "омикрон", чем вакцина Pfizer", - подчеркнул Дмитриев.

Он также добавил, что огромную роль в борьбе с коронавирусной инфекцией играет ревакцинация.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что отечественная вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" прошла все этапы исследований и получила постоянную регистрацию в стране.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время решается вопрос о регистрации российской вакцины от коронавирусной инфекции для подростков. Центр имени Гамалеи получил от ведомства разрешение на проведение клинических исследований данной вакцины 24 января текущего года. Уточнялось, что в ходе различных исследований этот препарат показал высокую безопасность и эффективность в борьбе с COVID-19.