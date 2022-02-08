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Политика8 февраля 2022 12:03

Песков объяснил фразу Путина "терпи, моя красавица" после переговоров с Макроном

Представитель Кремля заявил, что президент имел в виду необходимость исполнять минские договоренности
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил фразу президента РФ Владимира Путина "нравится, не нравится - терпи, моя красавица", сказанную во время пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Президент России Владимир Путин использовал фразу, чтобы указать Украине на необходимость исполнять минские договоренности, под которыми первое лицо страны поставило свою подпись.

"Президент имел в виду, что если государство взяло на себя обязательства, и если стоит подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять", - уточнил Песков.

Официальный представитель Кремля также пошутил, что у французских журналистов, возможно, возникли проблемы при переводе этого высказывания президента России.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский глава подчеркнул, что украинские власти игнорируют все возможности мирного решения путем прямого диалога с Донецком и Луганском.

"Действующий президент недавно заявил, что ни один пункт не нравится из Минских соглашений. Нравится, не нравится - терпи, моя красавица! Надо исполнять! По-другому не получится!", - заявил Путин.