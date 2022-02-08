Порядок дистанционного оформления больничных будет действовать до 15 марта 2022

Мурашко сообщил, что дистанционное оформление больничных будет действовать до 15 марта 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дистанционное оформление больничных листов будет действовать до 15 марта 2022 года. Такое заявление во вторник, 8 февраля, сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, отметив, что переход на электронную форму позволяет «укоротить цепочку процедур взаимодействия на пути получения для лечения лекарственного препарата».

«По прошествии недели, в случае выздоровления больничный лист будет дистанционного закрыт и передан в фонд социального страхования. Порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта», - заявил глава Минздарва.

Как уточнил Мурашко, если у пациента по происшествии семи дней сохраняются жалобы, врач может продлить больничный или назначить госпитализацию. По его словам, при необходимости «будет назначено лечение и будет выписан электронный рецепт или доставка лекарственного препарата».

Глава ведомства назвал данное изменение очень важным нововведением, указав на то, что ранее получали сообщения о сбоях в работе обеспечения бесплатными лекарствами. «При анализе таких инцидентов были выявлены чисто организационные проблемы, лекарственный препарат имеется в достаточном количестве», - отметил он.