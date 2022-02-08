Зеленский на русском ответил Путину на слова "терпи, моя красавица"

Президент Украины Владимир Зеленский, фото: личная страница в Facebook Владимира Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский на слова своего российского коллеги Владимира Путина "нравится - не нравится, терпи, моя красавица" ответил, что Украина и так очень терпелива.

«И правда, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом России: Украина действительно красавица. Относительно того, что он заявляет, что она „моя“, думаю, что это перебор небольшой», — написал Зеленский в Twitter.

Кроме этого, он добавил, что «Украина очень терпелива».

Накануне, в ходе переговоров Путина с Макроном, российский лидер отметил, что Украина "взяла курс на демонтаж Минских соглашений". При этом он подчеркнул, что альтернативы этим соглашениям не существует, даже если украинские власти регулярно отказываются от их соблюдения.

"Ну, нравится не нравится, терпи, моя красавица. Следует исполнять, по-другому не выйдет", — заявил Владимир Путин.

Напомним, вчера, 7 февраля состоялись переговоры Путина и Макрона. По итогам встречи глава российского государства рассказал, как страна намерена добиваться от НАТО гарантий безопасности.