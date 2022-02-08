Видео с места массовой аварии с миллиардером Шепелем в Москве попало в Сеть. Фото: Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Опубликовано видео с места столкновения девяти машин на Рублевском шоссе в Москве.

На кадрах можно увидеть, что из-за аварии пришлось перекрыть две полосы движения из трех. Автомобили получили сильные повреждения, а у одной из машин отсутствует крыша. На месте происшествия работают сотрудники полиции, медработники и пожарные.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, в столкновении девяти автомобилей на Рублевском шоссе пострадали и были госпитализированы четыре человека, среди которых предполагаемый виновник ДТП, водитель Mercedes, которого проверят на трезвость.

«В ДТП пострадали четыре человека, включая предполагаемого виновника дорожной аварии - водителя автомобиля Mercedes», – сказано в заявлении УГИБДД.

В аварии также пострадал миллиардер, владелец девелоперской компании S.Holding Алексей Шепель.

По версии инспекторов, водитель Мercedes ехал в сторону области, однако не справился с управлением и столкнулся со впереди идущими автомобилями, в результате чего на шоссе в районе улиц Красных зорь и Кастанаевской столкнулись восемь легковых машин, а также один грузовик.

В МЧС заявили, что из четырех пострадавших трое были зажаты в салонах. Уточняется, что всех их уже освободили и передали медработникам.