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Политика8 февраля 2022 15:47

Франция назвала худшую ошибку НАТО в отношениях с Россией

Экс-замгенсека ООН Геэнно назвал худшим компромиссом НАТО обещание принять Украину и Грузию
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Франция озвучила худшую ошибку НАТО в отношениях с Россией

Франция озвучила худшую ошибку НАТО в отношениях с Россией

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Данное на саммите НАТО в 2008 году обещание о принятии в свои ряды Украины и Грузии стало "худшим компромиссом" альянса в отношениях с Россией, заявил в беседе с Le Figaro бывший заместитель генсека ООН, французский дипломат Жан-Мари Геэнно.

Как считает Геэнно, Россия не вынашивает планы по воссозданию Советского Союза, как это иногда ей приписывают, при этом в Москве хотят наладить близкое сотрудничество с Киевом.

Ранее kp.ru писал, о чем стороны договорились на Совете Россия-НАТО, прошедшем в конце января этого года. Он состоялся впервые за 2,5 года по инициативе РФ и стал вторым этапом серьезной дискуссии с западными странами по вопросам безопасности в Европе. Из позитивных итогов встречи отмечалось, что стороны договорились восстановить работу своих миссий в Москве и Брюсселе, которая была приостановлена в прошлом году по вине НАТО.