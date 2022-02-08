Полиция Бангладеш начала расследование гибели пяти россиян, строивших АЭС Фото: REUTERS

Полиция Бангладеш запустила расследование после того, как в провинции Пабна за последние 11 дней умерли сразу пятеро россиян, которые работали на строящейся атомной электростанции (АЭС) «Руппур».

Как передает издание UNB, первый гражданин России, 48-летний Алексей Барченко, погиб 28 января в медицинском центре около города Ишварди, где проходил лечение. После чего, 2 февраля, во сне скончался 40-летний Алексей Шакиров, а через три дня, 5 февраля, после внезапной болезни умер 48-летний Павел Щукин, который работал инженером-механиком в фирме-субподрядчике. Отмечается, что он лечился в том же медучреждении, что и первый погибший.

Также 5 февраля ушел из жизни 59-летний Василий Толмасов, тело которого обнаружили у дверей квартиры в комплексе, где живут все россияне, которые заняты в строительстве АЭС. Буквально через день в том же ЖК нашли мертвым 45-летнего Александра Воротникова.

Как сообщил начальник полицейского участка Ишварди, по итогам вскрытия тел умерших россиян ничего подозрительного найдено не было. Кроме того, было установлено, что один из российских граждан страдал от заболевания сердца, а другой употреблял наркотики. Однако представитель полиции уточнил, что расследование будет продолжено.

Строительство электростанции «Руппур» началось еще в 2013 году в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакка. Первый блок АЭС планируют запустить в 2023 году.