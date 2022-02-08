Видео крушения американского истребителя F-35 попало в Сеть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Видео аварийной посадки американского истребителя пятого поколения F-35 на авианосец «Карл Винсон» попало в сеть. На кадрах запечатлен момент столкновения.

Американский истребитель пятого поколения ударился о палубу задней частью фюзеляжа, после чего резко «клюнул» носом, а позже развернулся поперек палубы. Далее самолет просто упал с корабля за борт.

Крушение произошло 24 января в Южно-Китайском море. Как известно, в результате инцидента пострадали семь человек, среди которых пилот истребителя, успевший катапультироваться из кабины. Пентагон организовал операцию по подъему утонувшего истребителя F-35.

По некоторым данным, разработка такого истребителя обошлась Пентагону почти в два триллиона долларов, а один подобный самолет стоит более ста миллионов долларов.