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Происшествия8 февраля 2022 16:24

Видео крушения американского истребителя F-35 попало в Сеть

В результате инцидента пострадали семь человек
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Видео крушения американского истребителя F-35 попало в Сеть

Видео крушения американского истребителя F-35 попало в Сеть

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Видео аварийной посадки американского истребителя пятого поколения F-35 на авианосец «Карл Винсон» попало в сеть. На кадрах запечатлен момент столкновения.

Американский истребитель пятого поколения ударился о палубу задней частью фюзеляжа, после чего резко «клюнул» носом, а позже развернулся поперек палубы. Далее самолет просто упал с корабля за борт.

Крушение произошло 24 января в Южно-Китайском море. Как известно, в результате инцидента пострадали семь человек, среди которых пилот истребителя, успевший катапультироваться из кабины. Пентагон организовал операцию по подъему утонувшего истребителя F-35.

По некоторым данным, разработка такого истребителя обошлась Пентагону почти в два триллиона долларов, а один подобный самолет стоит более ста миллионов долларов.