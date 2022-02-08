Захарова пообещала зеркальный ответ России на любые меры Германии против RT DE, фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT пообещала зеркальный ответ России на любые действия Германии в отношении немецкоязычного канала RT DE.

«Честно говоря, меня не интересует, что предпримут немецкие власти. Я знаю, что будем предпринимать мы. Если власти Германии выберут путь эскалации ситуации, они получат зеркальный ответ — эскалацию ситуации", – заявила дипломат.

При этом она добавила. что если в Германии выберут путь снижения напряженности, поиска решения ситуации, то они увидят аналогичный ответ. Россия сделает все для возврата к "нормальному, уважительному диалогу", добавила Захарова.

Как ранее сообщал kp.ru, Московское бюро Deutsche Welle было закрыто в связи с решением властей РФ о запрете вещания этой немецкой телерадиокомпании и отзыва аккредитации у ее журналистов.

В свою очередь, в немецкой медиакомпании заявили, что запрет вещания на территории РФ стал "крупным потрясением" для ее персонала. Редакция прекратила работу рано утром в минувшую пятницу, 4 февраля 2022 года, как предписывалось уведомлением.