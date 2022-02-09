Умер Дуглас Трамбалл, американский режиссер и создатель спецэффектов

Создатель спецэффектов, продюсер и режиссер Дуглас Трамбалл Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Печальная весть пришла из США: на 80-м году жизни умер Дуглас Трамбалл – американский кинорежиссер, изобретатель и создатель спецэффектов. Именно благодаря его работе получились настолько зрелищными такие фильмы, как «2001 год: космическая одиссея», «Близкие контакты третьей степени», «Звездный путь. Фильм» и «Бегущий по лезвию». За три последние картины он был номинирован на премию «Оскар».

В последние годы Дуглас Трамбалл тяжело болел. О смерти режиссера сообщила его дочь Эми Трамбалл на своей странице в Facebook.

«Мой отец Дуглас Трамбалл умер прошлой ночью после двухлетней серьезной борьбы с раком, опухолью головного мозга и инсультом», - написала она.

Эми Трамбалл добавила, что ее отец «был настоящим гением и волшебником», а «его вклад в индустрию кино и спецэффектов будет жить десятилетиями».

Среди режиссерских работ Трамбалла – такие киноленты, как «Молчаливое бегство», «Мозговой штурм», «Назад в будущее... Поездка» и другие, однако мировое признание ему принесли именно те фильмы, для которых он создавал спецэффекты.