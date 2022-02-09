На Украине мужчина утонул, нырнув в самодельную прорубь

Тело утонувшего извлекли водолазы / Фото: пресс-служба главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Мужчина утонул в районе села Капуловка Никопольского района на Украине, ныряя в самодельную прорубь в реке Чертомлык. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области в социальной сети Facebook.

По предварительной информации, 39-летний украинец решил окунуться в самодельную прорубь, однако не учел течение, в результате чего тело унесло далеко от проруби. Его искали водолазы Городской аварийно-спасательной службы на воде.

Тело обнаружили на глубине четырех метров на расстоянии 20 метров от берега. Спасатели призвали не рисковать жизнью и купаться только в оборудованных для этого местах.

Мужчина перекрестился и прыгнул в самодельную прорубь Фото: Кадр видео

Как ранее писал сайт kp.ru, на реке Оредеж водолазы спустя 9 дней поисков нашли тело 41-летней матери двоих детей Ольги, утонувшей в необорудованной проруби во время крещенских купаний в Ленинградской области.

Семья приехала отдохнуть в частный дом. Ныряния в прорубь они решили записать на видео. На снятых кадрах было видно, как женщина, перекрестившись, прыгает в купель и тут же уходил под лед. Ее пытались было спасти, но мать мгновенно унесло. Все произошло на глазах у кричащих детей Ольги.