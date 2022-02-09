В МИД РФ заявили об отсутствии признаков «вторжения» России на Украину

В МИД опровергли сообщения об угрозе «вторжения» России на Украину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Панкин заявил об отсутствии признаков «вторжения» России на Украину.

- Вот нагнетают на счет того, что Россия вторгнется на Украину, ...хотя никаких признаков этого вторжения не было, но нагнетается информационный фон очень сильно, — сказал дипломат во время выступления на площадке клуба «Валдай».

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что шумиха вокруг псевдовторжения России США закладывает информационную основу под будущее военное освоение НАТО территории Украины. Он напомнил, что с подачи Штатов широкий резонанс 31 января на Совбезе ООН получила тема российского псевдовторжения в Украину. При этом заседание было созвано исключительно в качестве повода для проведения в очередной раз «антироссийского шоу».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы. А сами слухи о гипотетическом «вторжении» на Украину он назвал «пустым и безосновательным нагнетанием напряженности». При этом Песков не исключает провокаций для оправдания таких заявлений.